即時中心／綜合報導

台北捷運警察今（13）日傍晚5時50分獲報，有一名女子情緒激動，在捷運行經東門站時，於列車上咆哮，警方隨即趕赴現場處理。據了解，該女子疑似精神狀況不穩，才會出現咆哮的行為，現場無人受傷。後續經站務人員及捷警到場協助，待該女子情緒穩定後，再由捷警陪同搭乘至劍潭站後離去。





捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運時如發現任何不法，可立即按下月台紅色緊急通話鈕，或就近通知站務人員及保全，或撥打110報案電話，捷警接獲報案後會立即趕赴到場，以維捷運乘車安全。

原文出處：最新／北捷又出事？東門站傳女子咆哮聲 捷警安撫後陪同離開

