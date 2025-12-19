即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導

台北車站昨（19）日傍晚5時許發生恐怖攻擊事件，來自桃園的27歲張文在台北捷運台北車站丟擲煙霧彈並行凶；隨後，張男又前往北捷中山站外，持長刀隨機攻擊路人後墜樓。這起事件導致包含嫌犯在內，共4死5傷。稍早，受害者家屬及張文家屬也被警方通知到案做筆錄；其中一名在誠品前被砍死的機車騎士家屬，他的姊姊在走出警局時，對著鏡頭憤恨的說，「他殺了我弟弟！」

張文昨日下午在北捷板南線台北車站M7出口外丟擲煙霧彈，並揮舞長刀，造成1死1傷；隨後他又沿著北車地下街逃到誠品南西附近的旅館，在旅館花了30秒左右的時間，拿了刀子、信號彈等凶器後，接著小跑到對面，對著誠品門口的民眾進行無差別攻擊，導致2死5傷；警方到場後，張隨即跑到誠品頂樓6樓，一躍而下死亡。

當時一名在路口停等紅燈的機車騎士，不幸遭張文揮刀砍中，騎士當場倒地、血流不止，經送醫搶救後，仍回天乏術。

稍早，警方陸續通知受害者家屬及張文家屬到案做筆錄。面對鏡頭，騎士姊姊僅憤恨表示，「他殺了我弟弟！」

原文出處：最新／北捷恐攻釀4死！遭砍騎士姊姊怒吼：張文殺了我弟弟！

