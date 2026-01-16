即時中心／林韋慈報導

今（ 16）日晚間捷運板南線驚傳起火，約莫晚間11點左右，車子從新埔到板橋站時，突然一陣騷動，所有旅客都往第一節車廂跑，等到捷運到站後，乘客倉皇離開車廂，捷運人員也拿著滅火器在中段車廂戒備車廂裡都是白煙，還以為是又被丟汽油彈，然後現場飄出陣陣刺鼻臭味。

據北捷表示，約莫於晚間10點56分，板橋站列車旅客行動電源冒煙，旅客使用滅火器噴灑，因旅客噴灑滅火器後車廂煙霧較大，所以造成騷動。已安排車上約450名旅客換乘改搭後續列車，下一班列車約2分鐘進站載客。

目前了解並無造成人員傷亡，但因為濃煙密佈，許多乘客驚慌逃生。

















原文出處：最新／北捷板南線起火！乘客倉皇逃生 疑為行動電源自燃

