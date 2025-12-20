最新／北捷模仿犯來了？男子三民高中站外高喊「我有槍」 釀1警送醫

即時中心／黃于庭報導

北捷台北車站M7出口、誠品南西昨（19）晚驚傳隨機攻擊事件，27歲的張文四處投擲煙霧彈、縱火，更持長刀砍殺無辜路人，造成3人不幸死亡，他則於行凶後墜樓不治，該事件使得社會人心惶惶，擔心「模仿犯」出現。未料，今（20）日北捷三民高中站外出現1名男子高喊「我有槍」，隨即逃往2號出口，警方不敢大意，立即上前盤查並將該男逮捕。

據悉，該名35歲的邱姓男子在三民高中站1號出口外大喊「我有槍」，警方發現異狀隨即上前盤查，不過邱男情緒激動不配合，員警遂持警棍警戒並要求配合，惟邱男突伸手搶奪警棍，員警當場依法將其逮捕，全案依法偵辦。

廣告 廣告

警員逮捕過程中，造成左手肘挫傷及右手掌撕裂傷，已送醫治療。至於邱男涉嫌恐嚇公眾、妨害公務案，全案已移送新北地檢署偵辦，並建請聲押。

原文出處：最新／北捷模仿犯來了？男子三民高中站外高喊「我有槍」 釀1警掛彩送醫

更多民視新聞報導

耶誕氣氛戛然而止！北捷宣布哀悼亡者 中山站燈飾「這期間」關閉

貴客受驚！日記者中山站目睹兇案 橘高校屏東演出警方備戰

北市應變措施曝光！隨機攻擊4死11傷 蔣萬安：北捷賠償亡者500萬

