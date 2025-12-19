最新／北捷驚傳連環攻擊！男戴防毒面具「先炸後砍」 警：已鎖定特徵追緝中

即時中心／顏一軒報導

今（19）日下午5時24分，台北捷運板南線M7出口外，有民眾扔擲煙霧彈，現場一名57歲男子遭到波及，當場呈現OHCA送醫急救，另有一名男子受傷，嫌犯戴著防毒面具，轉往北捷淡水信義線中山站，持長刀隨機攻擊4至5名路人，隨後不明原因自百貨公司高處墜落，目前生死不明。台北市中正一警分局回應，目前警方已緊急調閱監視器畫面，鎖定嫌犯特徵，持續追緝中。





台北市中正一警分局說明，北捷M7出口外，今日下午5時24分，民眾報案稱有人丟擲煙霧彈，經中正一分局忠西所長賴何杰到場，發現地上遺留多顆煙霧彈殘骸，57歲余姓民眾受傷倒臥在地，隨後通知救護車到場，送至台大醫院治療。

北檢指出，有關M7出口遭丟擲煙霧彈案件，本署已指派專責主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中趕赴現場並指揮轄區中正第一分局積極偵辦，全力追緝兇嫌到案。

另，台北市長蔣萬安已趕赴北車M7出口現場坐鎮；行政院長卓榮泰前往現場視察後，目前轉往中正一分局了解狀況。













