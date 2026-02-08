最新／北捷驚傳連環縱火！警方16時將召開記者會 蔣萬安發聲了

即時中心／温芸萱報導

今（8）日上午台北捷運大安森林公園站和善導寺站接連發生疑似縱火事件，所幸火勢皆迅速撲滅。警方比對後研判兩案為同一人所為，嫌犯已被帶回偵辦。中正第一分局指出，犯嫌僅燃燒稻草，無其他危險物品，並將於下午4點召開記者會說明，市長蔣萬安也呼籲市民無須驚慌。

今日上午11時許，台北捷運接連發生兩起疑似縱火事件，引發民眾關注。首先是在淡水信義線大安森林公園站，旅客搭乘捷運時突然接獲站內發生火警通知，經查，一名72歲老翁疑似在站內廁所燃燒雜物，所幸站務與消防人員迅速處置，火勢很快被撲滅，未造成延燒與人員傷亡。

不久後，板南線善導寺站也傳出起火狀況，站務人員巡查時發現異狀，立即自行滅火，現場同樣未釀成傷亡。警方初步比對後研判，兩起案件疑為同一名男子所為，嫌犯已被帶回仁愛派出所，警方正進一步釐清犯案動機與相關細節。

警方表示，今日捷運善導寺站與大安森林公園站的縱火案件，經查僅1名嫌犯，並無共犯，犯案手法為燃燒稻草束，現場未發現其他危險物品。台北市政府警察局中正第一分局也將於今日下午4時召開記者會，統一對外說明案情。

台北市長蔣萬安稍早也在社群平台發文表示，「和市民朋友報告：稍早有可疑人士涉嫌在捷運大安森林公園站及善導寺站縱火，台北捷運公司發現異狀後，第一時間通報警察局及消防局處理，市府團隊警戒並同步加強各車站巡邏，確保旅客安全。今天下午2時30分左右，警方在善導寺站外查獲嫌犯並帶回。詳細案情及相關說明將由警察局統一對外說明。請市民朋友安心，無須驚慌。」

