即時中心／潘柏廷報導

台北市27歲張姓逃兵通緝犯，今（19）下午5時許，在捷運台北車站M7出口外，突然丟擲煙霧彈，使得現場充滿大量煙霧；沒想到，嫌犯逃逸過程中，竟在中山商圈隨機砍人，兩起事故合計造成9人受傷、4人命危。嫌犯逃至新光三越南西店並墜樓後，目前送往醫院搶救，稍早獲最新消息，特勤部隊進到已進入百貨公司裡面，相關畫面也隨之曝光。

更多最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。

最新／北捷、中山丟煙霧彈砍人釀4命危、9傷 特勤部隊進入百貨畫面曝

中山商圈外救護車抵達。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

廣告 廣告

原文出處：最新／北捷、中山丟煙霧彈砍人釀4命危、5傷 特勤部隊進入百貨畫面曝

更多民視新聞報導

北車「猛丟煙霧彈」傳持刀插死1男！犯嫌特徵曝光

最新／驚！男子丟煙霧彈後又隨機砍人 北捷炸彈客逃中山站後百貨墜樓

最新／北捷驚傳連環攻擊！男戴防毒面具「先炸後砍」 警：已鎖定特徵追緝中

