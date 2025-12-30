最新／北車又騷動！狂男按警報器還喊「不要上車」遭壓制 超慘下場曝光

即時中心／廖予瑄報導

北車又有騷動！今（30）日下午2時許，有一名28歲的陳姓男子在台北捷運台北車站板南線及淡水信義線、台鐵、高鐵的連通道層中逃竄，他不斷按下火警警報器、緊急鈴，還持續大聲咆哮，要大家不要搭上火車，嚇壞不少民眾。由於近日才發生北捷砍人案，警方及站務人員也加強車站的戒備，並在發現陳男異狀後，也立刻上前制止，站務人員並拿出辣椒水朝他噴灑；警方也隨即將陳壓制在地，並帶回派出所偵訊，經訊問後，全案以恐嚇公眾罪嫌送辦。

