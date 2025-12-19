最新／北車犯案後張文「入住商旅1小時」 身背土製炸彈、提刀上街畏罪墜樓身亡

嫌犯張文犯案後搭捷運於抵達中山站，入住早已住了很多天的商旅。翻攝畫面

台北市今（19日）震驚社會的不特定襲擊事件，嫌犯張文的完整行蹤也隨之攤在陽光下。畫面顯示，張文在台北車站犯案後，並未立刻逃逸或落網，而是神情冷靜地搭乘捷運離開現場，隨即轉往中山站，展開下一步行動。

張文在商旅內製作25顆汽油彈，離開時帶著長刀、土製炸彈，上街無差別砍人。翻攝畫面

最新監視器曝光，張文於當天下午17時39分抵達中山站，隨後進入一間早已入住數日的旅館落腳，在房內停留約1小時。直到晚間18時33分，他才再度現身，手提行李離開旅館，隨身攜帶長刀，直接走上中山商圈街頭，展開無差別攻擊，當街砍傷多名民眾，現場一度陷入混亂。

張文犯案後迅速逃離現場，轉而闖入南西誠品，最終跑到5樓高處，當場縱身一躍墜下。警消獲報後緊急將人送醫搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。

回顧整起案件，張文先前已在北市公園路的租屋處縱火、M8出口投擲煙霧彈並持刀行兇，造成多人死傷，行徑震撼社會，警方後續前往其位於桃園楊梅的老家搜索時，一度聯繫不上其母親，引發外界關注。直到稍早，張母已到中山一派出所製作筆錄，警方將進一步釐清張文的犯案動機、心理狀態及是否仍有其他未曝光細節。

警方強調，相關監視器影像與證物已全數掌握，後續將持續釐清案情，並向外界說明最新進展。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



