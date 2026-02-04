最新／北車虛驚！陳抗常客作勢跳天橋 5警急拉「強制送醫」

即時中心／廖予瑄報導

今（4）日下午3時許台北市警方獲報，62歲的「0206期權受害自救會」成員陳國榮突然跨出台北車站天成飯店外面的天橋，還作勢往下跳。幸好警消獲報立刻趕抵現場，動員4、5人迅速抓住他的四肢及衣物，以防他掉落橋下車流量極大的忠孝西路；員警拉下他後，立刻將他帶往安全區域，並安排救護車將情緒失控的陳強制送醫觀察。詳細的事發經過，還有待警方進一步調查釐清。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

