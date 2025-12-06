最新／南非首都爆大規模槍擊案 槍手闖旅館掃射釀11死14人送醫

即時中心／徐子為報導

南非首都普勒托利亞爆發槍擊案，一群槍手闖進一間旅社開槍，導致11人死亡，其中包含1位3歲孩童，十多人受傷。

媒體《法新社》報導引述南非警方發言人表示，現確認共有25人中彈，其中14人已被送往醫院急救。



警方發言人提到，這起槍擊案發生於普勒托利亞以西18公里的一座城鎮，10人當場喪生，另有1人在醫院傷重不治。



有3名槍手當地時間今凌晨4時30分左右闖入事發旅社，向正在喝酒的一群人開槍。



嫌犯做案動機仍不明朗，目前尚未逮到兇嫌。

