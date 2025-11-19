最新／南韓渡輪觸礁擱淺267人受困 李在明急命救難人員搶救

中部中心/王俞斐、林韋志、張家維 台中南投報導台中北屯區18日上午6點多，發生死亡車禍，右轉物流車和直行雙載機車騎士，發生碰撞，機車兩人雙雙受困車底，其中騎士被救出時頭部變形明顯死亡；另外在南投則是有婦人被闖紅燈砂石車撞上，幸好婦人命大，沒有被捲到車底，熱心民眾合力抬機車。上班途中遇劫!貨車撞直行雙載機車 機車騎士身亡(圖/民眾提供)驚悚畫面曝光！白色物流車，路口迴轉後，準備右轉進入巷內送貨，卻和同向直行機車發生碰撞，機車兩人，連人帶車被捲入車底。消防人員，使用破壞器材，救出受困車底的兩人，其中一人，頭部變形，已經明顯死亡沒有送醫，另一名女乘客，全身多處擦挫傷，臉上血跡斑斑，救護人員，替他進行急救處置，送往醫院救治。機車雙載兩人是同事關係正要前往上班 途中遭遇死劫造成一死一傷(圖/民視覺新聞)死亡車禍，發生在18日早上六點多，台中市北屯區松竹路一段，據了解機車雙載兩人，是同事關係，當時正要前往上班，沒想到途中遭遇死劫，34歲古姓女騎士，傷重不治，釀成一死一傷悲劇。南投婦人綠燈起步被闖紅燈的砂石車撞上 幸好婦人命大沒有被捲入車底(圖/民眾提供)在南投，同樣也有驚險瞬間，待轉區的婦人，綠燈起步，被闖紅燈的砂石車，猛力撞上，幸好婦人命大，沒有被捲入車底，但她被機車重壓在地，三位熱心民眾，趕緊上前替他解圍。事發在南投草屯鎮草溪路，73歲婦人，一度意識模糊，無法正常應對，幸好送醫後沒有生命危險，只是驚險瞬間，真的讓人捏把冷汗，警方也將對肇事駕駛開罰。原文出處：上班途中遇劫！貨車撞直行雙載機車 受困車底1人亡 更多民視新聞報導拖板車10噸鋼捲滑落 撞破港務分公司圍牆離奇! 撞死86歲老翁 34歲男自行就醫3小時後不治芬普尼毒蛋燒不停! 彰檢搜蛋行帶回負責人 訊後20萬交保

民視影音 ・ 1 天前