最新／南韓Kakao首爾總部收炸彈威脅！稱將對高層不利 全體員工緊急居家上班

即時中心／林韋慈報導

韓國知名通訊企業Kakao首爾總部，今（15）日收到威脅訊息，指稱已在位於京畿道城南市的Kakao總部大樓安置炸彈，如果沒有依指示向特定帳戶匯款，將用槍枝槍殺Kakao高層。為此，Kakao立即要求全體員工改為在家上班或遠端辦公，並通報警方處理。







根據韓媒《朝鮮日報》報導，Kakao客服中心最初接獲一則威脅訊息，內容指稱「炸彈已安置於總部，若未依指示匯款，將對特定高層使用私製槍枝進行射殺」，並揚言擴大威脅至位於濟州島的辦公地點。

Kakao相關人士表示，公司在接獲威脅後，已立即向警方報案，並以員工安全為首要考量，迅速啟動全員遠端辦公措施，目前尚未決定何時恢復正常上班。事件詳細情況及威脅來源，仍有待相關單位進一步調查釐清。

