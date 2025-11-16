即時中心／徐子為報導



今（16）日下午5點許，高雄市楠梓區發生一起重大傷亡車禍，1名73歲男子駕車先是衝撞一輛紅色機車後，失控又撞向待轉區的8台機車，造成9人送醫，其中1名傷者在送醫搶救後仍宣布不治。





楠梓警分局調查，73歲的陳姓男子今天傍晚5時許駕車行經土庫一路陸橋，下橋後，欲右轉清豐二路360巷，當時直行下橋的機車男騎士反應不及當場撞上，陳翁的轎車隨後暴衝至機車待轉區。



當時在待轉區的8輛機車被陳的轎車如打保齡球般衝撞，讓現場機車東倒西歪，還有一輛機車卡在肇事轎車頭下，事故現場機車倒一排，零件散落一地，場面狼藉。



高雄警消說明，今天17時12分發生1起楠梓區土庫一路車禍救護案，消防局出動6車14人前往搶救，現場為1自小客車與多輛摩托車發生車禍，到場無人受困，均意識清楚，共9名患者（5男4女）由本局救護人員處置後送醫。



據悉，陳姓駕駛經酒測，未有飲酒情事。但其中一名林姓傷者今晚傳出不幸傷重宣告不治。詳細肇事原因，仍有待後續釐清。



據了解，肇事的陳姓男子家就住在附近，土庫一路陸橋下橋時禁止右轉至清豐二路360巷，陳翁違規部分，警方將依法開罰，肇責待交通大隊分析釐清。





廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／又是高齡駕駛！73歲翁駕車下橋違規右轉如「打保齡球」撞機車群 釀1死8傷

更多民視新聞報導

TWICE下周來台開唱！子瑜「家鄉場」引爆期待

國1虎尾段「3車連環撞」 19歲男乘客遭拋出車外身亡

新北離奇車禍！機車騎士撞單車自行就醫倒地亡 高大成分析「死因」

