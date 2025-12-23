最新／一句話引爆殺機！校園割頸案二審今宣判 乾哥乾妹刑期加重

即時中心／林韋慈報導

新北市於2023年12月發生震驚社會的校園割頸命案。國三楊姓男學生因制止其他班級林姓女學生用力甩門，引發對方不滿，林女隨即唆使同校「乾哥」郭姓男學生「出氣」。郭男隨後在校園走廊持刀猛刺楊男胸、頸等要害共7刀，楊男傷重不治。新北地方法院於2025年9月依殺人罪判處郭男有期徒刑9年、林女8年，全案經上訴後，高等法院今（23）日上午9時30分二審宣判，改判郭男（乾哥）12年、林女（乾妹）11年徒刑。

民事判決指出，案發於2023年12月25日中午，林女至楊男班級找人時用力甩門，楊男出於勸導制止其破壞公物，林女隨即前往找郭男。郭男在校園走廊抓住楊男衣領，持彈簧刀由上而下揮刺、亂捅，造成楊男頸部、胸部等7處刀傷，傷口深入心臟、腎臟，背部傷口最深達8公分。期間雖有學生試圖制止，郭男仍持刀揮舞，甚至在楊男倒地昏迷後，仍上前繼續攻擊。

刑事審理時，郭男律師辯稱，郭男是因與被害人「打架」擔心打輸，才持刀亂刺，並非有殺人故意，僅構成傷害致死罪；林女律師則主張，林女僅是想「討公道」，屬常見校園衝突模式。

民事庭法官認為，郭男、林女與楊男素不相識、毫無恩怨，楊男僅出於善意勸導，並未挑釁或攻擊。林女卻因不滿而以暴力宣洩情緒，郭男則持刀攻擊手無寸鐵的被害人，林女雖未親自動手，仍屬教唆者，兩人錯誤地認為暴力可解決紛爭，在眾多學生面前施暴，最終釀成憾事，造成被害人雙親無法彌補的重大傷痛。民事庭審酌後判決，郭男、林女及其父母須連帶賠償楊男父母扶養費損失，分別為203萬餘元、234萬餘元，另各賠償精神慰撫金250萬元，合計938萬餘元，全案仍可上訴。

高等法院今（23）日上午9時30分二審宣判，郭男（乾哥）12年、林女（乾妹）11年徒刑。







