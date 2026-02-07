最新／台中北區65歲婦墜4樓「全身是血」亡 丈夫嚇壞急報案

即時中心／廖予瑄報導

驚！台中市消防局今（7）日下午2時許接獲一名男子報案，表示自己的妻子65歲婦人，從北區太原路住家的4樓墜樓，並且全身是血、意識不清，倒臥後方的防火巷，全身是血、意識不清。救護人員到場後發現女子已明顯死亡。詳細的事發原因仍待警方進一步調查釐清，並通知家屬處理後事。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

