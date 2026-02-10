最新／台中妙齡女子不明原因墜樓 失去生命跡象急救中

即時中心／綜合報導

今（10）日下午5時45分，台中市北屯區文心路四段上，有一名年約28歲女子不明原因墜樓；消防局獲報後，立刻派出2車4人前往急救，但到場時發現，女子已經失去呼吸心跳，緊急送往中國附醫院救治。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

