最新／台中男騎機車猛力撞路樹！車毀人噴飛頭部重創
即時中心／劉朝陽報導
今（28）日清晨5時47分，台中市霧峰區發生嚴重車禍，一名年約40歲的男子，騎機車行經環河路一段時，不明原因突然往右偏，先擦撞人行道後，再連人帶車失控撞擊路樹，由於力道太過猛烈，不僅騎乘的機車車頭全毀，男子也頭破血流，血濺一地，畫面怵目驚心，目擊民眾表示，這名男子當下恐怕已經沒有生命跡象；台中市消防局獲報後，緊急出動勤工分隊前往救援並送醫，至於詳細案情，仍待轄區霧峰分局進一步釐清。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
