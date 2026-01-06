最新／台中西屯區1名女子不明原因墜樓！頭部外傷 送醫救治中

即時中心／林韋慈報導

今（6）日上午8時，台中市驚傳墜樓事件，西屯區一名年約38歲的女子，不明原因從社區3樓墜落於大廳，警消獲報後，派遣4名消防員到場，發現女子後腦外傷、骨折等情況，且意識不清，立即送往中港澄清醫院救治，目前仍在醫院進行手術治療，案發過程有待釐清。





《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

