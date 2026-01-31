最新／台中2寶媽狠心毒死2子 依殺人罪移送地檢署複訊

即時中心／廖予瑄報導

台中市西區今（31）日凌晨傳出一起悲劇，一名年約31歲的陳姓女子疑似因情緒不穩，意圖攜2名年幼的孩子輕生，因此分別餵食8歲長子與3歲次子服用不明藥物；2人被親友發現時，倒在床上，經送醫搶救仍無法挽回寶貴性命。陳女遭警方逮捕時，還一度不願配合警詢；稍早，警方依殺人罪嫌，將她移送地檢署複訊。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

