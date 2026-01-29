最新／台南公寓凌晨驚傳命案！持刀刺死鄰居 嫌犯自首：我殺人了

即時中心／温芸萱報導

台南市新市區永福街一處出租公寓今（29）日凌晨發生命案，50多歲王姓廚師疑因鄰居深夜盥洗聲音影響睡眠，與42歲蘇姓男子發生口角衝突，一時情緒失控持刀多處刺殺蘇男，造成當場死亡。王嫌案後主動報警自承行凶，警方現場逮捕並依殺人罪偵辦，台南地檢署已介入指揮調查。

台南市新市區永福街一處公寓今日凌晨發生兇殺命案，一名42歲蘇姓男子遭人持刀刺殺，當場身亡。警方獲報後迅速到場，當場將50多歲王姓嫌犯依現行犯身份逮捕，初步研判兩人因鄰里糾紛引爆致命衝突。

據善化分局表示，王姓男子為廚師，與死者同住同一棟公寓，雙方過去就存在嫌隙。案發當晚，疑因蘇男深夜盥洗發出聲響影響王男休息，雙方爆發口角，王男一氣之下持刀攻擊蘇男，多處刺傷導致其立即死亡。王嫌案後自行報警，向警方坦承「我殺人了」。

消防局指出，119接獲110轉報後，於凌晨1時53分派遣救護車前往現場，接獲通報稱有人傷害意識不明。抵達現場時，救護人員發現蘇男上半身有多處刀傷，已無生命跡象，隨即通報警方處理，未送醫院救治。

警方表示，王嫌已被控制，全案依殺人罪偵辦，台南地檢署已介入指揮偵查。案發原因及詳細動機仍需進一步調查釐清。

嫌犯被押送至警車。（圖／民視新聞翻攝）

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

