最新／台灣基進黨震撼彈！吳欣岱將請辭秘書長 專心參選北市議員

即時中心／廖予瑄報導

台灣基進黨秘書長吳欣岱今（30）日晚間在臉書發文，表示自己將在今（2025）年年末請辭秘書長一職，並專心投入台北市內湖、南港區的市議員選舉，在第一線回應地方民眾的日常需求，「卸任不是離開。我仍是台灣基進的一份子，會在不同的位置，繼續為民主、主權與社會進步努力。」

吳欣岱臉書全文：

大家好，我是欣岱。

在2025年年末，我決定請辭台灣基進秘書長，並獲得主席同意。接下來會專心投入地方選舉與地方經營。這個決定不容易，但我相信，每個人都應該在最需要的地方承擔責任。

擔任秘書長這段時間，我有幸與許多夥伴一起努力，走訪各地黨部、與黨員直接對話，也嘗試改善制度上的不足。我很感謝這段歷程，也對仍在崗位上堅守的夥伴抱持深深敬意。

我越來越感受到，當前社會最緊迫的問題，不只是外部威脅，更是內部分歧與互信流失。地方需要有人在第一線，回應民眾的日常需求。這也是我選擇回到地方的原因。

卸任不是離開。我仍是台灣基進的一份子，會在不同的位置，繼續為民主、主權與社會進步努力。只是接下來，我會把心力放在最具體的地方實踐上。

感謝一路同行的夥伴，也請大家繼續提醒我、監督我，別忘了當初為什麼走進政治。

