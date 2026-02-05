即時中心／徐子為報導



前台積電工程師陳力銘為協助「新東家」東京威力科創進入台積電供應鏈，請託在職工程師吳秉駿、戈一平洩漏二奈米製程參數，被依《國家安全法》、《營業秘密法》等罪嫌起訴移審智財商業法院。儘管3人雖認罪，智商法院二度裁定3人羈押禁見，共計5個月。其中，法院今（5）天裁定吳、戈各以300萬元、200萬元交保，限制住居、出境、出海，實施科技監控。





檢方調查指出，陳力銘曾擔任台積電12廠良率部門工程師，其後跳槽到台積電供應商、東京威力科創行銷部門，他為提升新東家機台良率，以協助爭取成為台積電二奈米製程供應商量產，因此拜託清大學弟及同僚吳秉駿、戈一平等人打探消息。



吳秉駿和戈一平答應幫忙後，用公司配發筆電，以居家工作系統連線登入內網，陳力銘則用手機翻攝台積電的廠商測試數據，前後傳送數百張照片，但其中14張經鑑定，觸及國家核心關鍵技術，洩密等級則為機密B、C。台積電今年7月初向高檢署提告後逮獲3人。



台積電已預計要量產二奈米製程晶片，該技術被視為現階段全球最先進的技術，我國政府將此列為「國家核心關鍵技術」，一旦外洩將衝擊台灣半導體產業與國安，這也是《國安法》3年前修法納管後，檢調首件偵辦的國家核心關鍵技術營業秘密案。



檢方將3人依《國家安全法》等罪名起訴，主謀陳力銘求刑14年、吳秉駿求刑9年、戈一平求刑7年。





廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／台積電2奈米洩密案 2在職工程師「內鬼」交保

更多民視新聞報導

中配參政權應廢除？台灣國情難容忍雙重國籍 梁文傑精闢分析原因

板橋男加油站自焚 搶救一個月仍傷重不治

大衣厚被拿出來！明起轉濕涼 寒流將發威「恐跌破9度」

