最新／台美關稅確定15% 台灣將對美投資7.8兆元

台美對等關稅確定為15%。（示意圖／unsplash）





美國商務部在當地時間15日宣布，美國與台灣已達成一項貿易協議，將在美國本土興建晶片及晶圓廠，投資金額高達2,500億美元，約新台幣7.8兆。

台廠對美投資2,500億美元 台灣政府提供同額信用保證

根據CNBC報導，協議內容指出，台灣晶片與科技業者將至少在美國投資2,500億美元，用於擴充生產能力；台灣政府也將為這些企業提供2,500億美元的信用保證。

美對台對等關稅降至15% 部分產業享零關稅

作為交換，美方將把對台「對等關稅」上限降至15%，低於原本的20%，並承諾對學名藥、其原料、飛機零組件以及部分天然資源，實施零對等關稅。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受CNBC主播蘇利文（Brian Sullivan）專訪時表示，台積電已在亞利桑那州購地，並可能在此基礎上進一步擴建。

盧特尼克指出，「他們剛買下與現有廠區相鄰的數百英畝土地。我會讓他們完成董事會程序，並給予一些時間。」

台積電則回應表示：「針對台積電的投資規畫，市場對先進製程技術的需求仍相當強勁，我們將持續投資台灣並拓展海外布局，所有投資決策皆依市場狀況與客戶需求而定。」

《232條款》關稅設例外 在美設廠台廠享進口彈性

公告中也提到，未來依據《232條款》所實施的關稅，將對在美國設廠生產晶片的企業提供部分豁免。包括台積電在內、正在美國興建新晶圓廠的台灣業者，在工廠建設期間，可免除《232條款》關稅，進口相當於其建設產能2.5倍的產品。

此外，台灣的汽車零組件、木材及相關產品，在《232條款》下的關稅也將不超過15%。

商務部表示，待工廠完工後，相關企業仍可免關稅進口相當於其美國產能1.5倍的產品。

此項協議為晶片與科技公司提供明確方向，過去一年來，業界一直面臨川普政府在半導體關稅政策上的不確定性。

該協議同時也鼓勵全球最大晶圓代工廠台積電持續在美國擴建新廠，並明確指出，台積電仍可在台灣為美國企業生產晶片。

台積電代表在聲明中表示，「作為服務全球客戶的半導體晶圓代工廠，我們樂見美國與台灣之間建立穩健的貿易協議。」

未在美設廠恐遭重稅 盧特尼克警告關稅恐達100%

盧特尼克在訪談中也警告，若未在美國設廠，台灣晶片業者可能面臨高達100%的關稅。他指出，政府的目標是將台灣半導體供應鏈的40%移至美國。

盧特尼克直言，「如果不在美國投資設廠，他們可能就會面臨100%的關稅。」

台積電目前已在亞利桑那州設立晶圓廠，投資金額高達400億美元，為蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）等企業生產晶片，相關建設部分使用美國政府依《晶片法案》（CHIPS Act）提供的補助資金。

隨著人工智慧晶片取得成為重要的地緣政治議題，美國政府已將先進製程晶片的本土生產列為優先政策。

美國官員也多次指出，若中國入侵台灣，導致無法取得台積電晶片，將對美國經濟構成重大風險。

盧特尼克強調，「我們要把產能全部帶回美國，讓我們在半導體製造能力上達到自給自足。」

