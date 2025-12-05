最新／台鐵員工墜軌！遭列車撞擊 送醫後宣告不治

即時中心／温芸萱報導

台鐵花蓮機務段今（5）日上午10點10分發生工安事故，一名35歲男性員工疑似從貨運列車上掉落，遭列車撞擊。傷勢包括右手開放性骨折及胸腔塌陷，送醫後仍宣告不治。目擊者指出，列車當時有晃動但未即時發現人員掉落。鐵警與台鐵正調查事故原因，並檢討內部作業安全。

今上午10點10分左右，台鐵花蓮機務段發生嚴重工安事故。一名年約35歲男性台鐵員工，在段內鐵軌上不明原因遭貨運列車撞擊。事故發生的鐵軌屬於機務段內部軌道，並未影響一般行車。

據現場目擊者表示，上午有貨運列車要移出站內，該名員工疑似從列車上掉落。當時列車雖有輕微晃動，但第一時間未察覺有人掉落，發現時，該員已被撞擊躺在軌道上。

初步檢傷結果顯示，該名員工右手開放性骨折、胸腔塌陷，送醫搶救後仍宣告不治。詳細死因，鐵警及台鐵正持續調查中。

台鐵強調，將配合警方調查並檢討內部作業安全，防止類似事件再度發生。

