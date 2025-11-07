最新／史上首次！副總統蕭美琴抵達比利時 登上歐洲議會發表專題演說

即時中心／顏一軒報導

最新消息！經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）假歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。





身兼IPAC台灣共同主席的民進黨不分區立委范雲今日在「脆」（Threads）發文指出，這是台灣首次以會員國身分出席，也是第一次有國會議員到歐洲議會開會，她非常榮幸。

她指出，過去四年，從華盛頓D.C.、布拉格、台北，到這次的布魯塞爾，只要收到IPAC的邀請，無論是列席或出席、要飛多遠、行程有多緊湊，「我都排除萬難參加」。

范雲提及，每一年的IPAC高峰會，都會通過公報，大家現在熟知的譴責中共扭曲2758號模範決議，就是去（2024）年在IPAC台北高峰會通過的，至今已有相近10個國會通過相關決議！很期待等今年公報通過後，再和大家分享這次的內容。









