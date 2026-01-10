即時中心／廖予瑄報導

嚇死！台北市中正第二分局在今（10）日下午獲報，台北捷運古亭站疑似有人「揚言殺人」。據了解，當時一名陳姓婦人在車廂內與他人發生爭執，被害人急忙報警，並在報案電話中提及「對方揚言殺人」等語。因此警方也急忙派員趕到場，發現現場的陳婦情緒不穩，因此隨即她從車廂帶出，幸好檢視後，沒有在她身上發現違禁物品，且未造成危害，目前調閱捷運影音偵辦中。





最新／發生爭執就喊殺人？婦人北捷口角後情緒激動 警幸查嘸違禁品

警方檢視陳婦攜帶物品，並沒有在她身上發現違禁物品，且未造成危害。（圖／民視新聞翻攝）

廣告 廣告









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／吵架就喊殺人？婦人北捷口角後情緒激動 幸查無違禁品

更多民視新聞報導

高雄市長初選倒數黃金48小時 黃偉哲、翁章梁、陳光復齊挺邱議瑩

表揚資深外尖兵與績優外交人員 林佳龍致謝：守護台灣走向世界

最新／民眾注意！北市延平北路三段附近瓦斯外洩 現場進行交通管制

