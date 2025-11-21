即時中心／顏一軒報導

中共當局日前揚言要透過「國際刑事警察組織」（ICPO-INTERPOL）對綠委沈伯洋展開全球範圍的抓捕行動，但他無所謂畏懼，先是前往德國聯邦議院，受邀出席12日登場的「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會；而沈伯洋台灣時間今（21）日稍早已抵達荷蘭海牙，現身國際刑事法院（ICC），此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International, LI）之邀，他將針對「捍衛民主」等議題，與民主友盟國家進行深度座談，形同絲毫不甩中共霸權的通緝令，讓人相當敬佩。





廣告 廣告

沈伯洋表示，他現在人在荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院，此處就是獨裁者在戰爭罪或大屠殺等罪嫌被審判的地方，而非常地諷刺地是，他作為民主的守衛者，結果現在反而被獨裁政權（中共）所通緝，「但是我們不會感到畏懼」。

談及國內目前朝小野大的政治現況，沈伯洋不諱言，他知道很多台派最近的心情都比較失望，畢竟很多爛法案不斷被通過，但中國的劇本就是要讓大家失望，失望以後仇恨，仇恨之後冷漠，冷漠之後恐懼。

沈伯洋提及，中國對他做過這些事情，但這些劇本對他都沒有效果，他相信對台灣人也不會有效果，希望大家留著氣力，「我們會是一場長期抗戰」。

他並強調，自由世界最後的堡壘，就像他今日所身處的荷蘭海牙國際刑事法院，他等一下就要進去，此處是自由世界最後跟獨裁政權對陣的法治界限，也深具意義。

關於此行的內容，沈伯洋透露，他是受「國際自由聯盟」的邀請親赴荷蘭，這是一個由包含民進黨在內的近百個政黨所組成的組織，從1947年創立迄今，台灣是在1990年代參與，自由世界的政黨在此聯盟中會討論身在與獨裁政權對抗的時代，到底應該要怎麼做。

最後，沈伯洋強調，他會朝此方向繼續盡個人努力，拓展台灣外交，讓大家知道我國處境，也知道台灣與所有民主同盟站在一起，相信也希望把此勇氣帶給台灣的大家。







原文出處：最新／嗆爛中共！沈伯洋驚喜現身荷蘭海牙 親赴國際刑事法院

更多民視新聞報導

故意的？鄭麗文竟出席「抗日紀念講座」 綠委轟：老大哥中共授意

誰戰台北市長? 徐國勇強調"不參戰" 點名王世堅

民進黨提名蔡英文參選台北市長？王世堅表態了

