最新／嗆「張文我兄弟」稱鎖定高雄車站 嘴秋男大生落網5萬交保

北捷台北車站及中山商圈19日傍晚發生無差別攻擊事件，造成4死（包含嫌犯張文墜樓身亡）、11人受傷。案發後竟有網民在「脆」（Threads）平台稱已鎖定高雄車站犯案，揚言要接續「未完成的任務」；高雄市政府警察局獲悉後，立即責成市刑大追查，並會同高雄市調處鳳山站共同偵辦，並已於昨（20）日拘提發文的陳姓男大生，經橋頭地檢署檢察官訊問後，認其涉犯《恐嚇公眾罪》，諭知5萬元交保。





「脆」（Threads）平台有人發文稱，「北捷事件，主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點是高雄車站，敬請期待，社會的病態交給我們來重整」，貼文一出馬上引發砲轟，「你以為是網路發文不用負責嗎？」、「這一定要讓『牠』紅」、「北齊，這個meta會提供用戶資料喔」。

最新／嗆「張文我兄弟」稱鎖定高雄車站 嘴秋男大生落網5萬元交保

「脆」（Threads）恐嚇貼文。（圖／民視新聞翻攝）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

