即時中心／廖予瑄報導

離奇！高雄市警方今（15）日獲報，旗山區馬頭山一號橋的下方，疑似有一具已經蠟化風乾、面容模糊的遺體。員警隨即通知高雄市立殯儀館協助處理；經調查，死者身分為一名34歲男子，現場未發現外力介入情形。目前警方已在現場完成採證，後續將報請橋頭地方檢察署進行司法相驗，以釐清確切死因。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

廣告 廣告

原文出處：最新／嚇壞...高雄橋下驚見「蠟化乾屍」臉模糊難辨 警追查死因

更多民視新聞報導

初選險勝嗨Call致謝！王世堅不敢居功 陳亭妃笑得合不攏嘴

台股開低震盪！終場下跌131點 台積電收1690元、跌20元

誰將對決何欣純？國民黨明協調 楊瓊瓔：不可信坊間民調

