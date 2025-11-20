最新／國教署急通報！北市校園被揚言放炸彈 警方積極追查

即時中心／潘柏廷報導

最新消息，國教署今（20）日接獲警政署雲端治安管制系統通報訊息，有一名網友放話已經在台北市建國中學、台灣大學等學校放置炸彈，各校獲報後立即加強校園安全維護，警方目前也在追查嫌疑人身分。

從網友在Threads轉貼內容可以看到，嫌疑人放話已經將炸彈放在建中、成功、大同等高中，而台大、政大、台科大等大學也成為目標；目前各校獲報後立即加強校園安全維護。

有網友放話已經放置炸彈於台北市的高中、大學校園。（圖／翻攝自Threads）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

