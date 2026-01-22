即時中心／徐子為報導



國道1號南下106.9公里苗栗頭份路段有火燒車事故，今（22）晚7時許，一輛裝載瓶裝飲料的大貨車突然起火燃燒，占用內線2車道，釀成車陣回堵約1公里，幸無人傷亡，並已於晚間7時58分將火勢完全撲滅。至於詳細起火原因，則仍有待警方調查釐清。





高公局提醒用路人，可提前下新竹系統交流道轉國道3號，再由香山交流道進入頭份市區，並請用路人小心駕駛。





最新／國1苗栗頭份段爆「火燒車」！大貨車燒成火球 車陣回堵1公里

國道1號南下106.9公里苗栗頭份路段驚傳火燒車事故，警消正處理中。（圖／民視新聞）

高公局中分局說明，目前該事故已由國道警察第2大隊與本分局派員至現場處理中，並進行交通管制及疏導車流。

高公局指出，由於是大型車種，且散落物較多，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理中。





















