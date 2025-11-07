最新／國3南下嘉義路段2死追撞車禍 車頭全毀恐怖畫面曝

即時中心／顏一軒報導

最新消息！今（7）日上午10時20分，國道3號南向291.3公里處（嘉義竹崎路段）發生一起嚴重的追撞車禍，當時由於事發路段因施工導致回堵，31歲盧姓男子開著小貨車駛經外側車道時，不慎追撞前方由40歲李姓男子所駕駛的大貨車而肇事，小貨車駕駛與乘客當場OHCA，送醫後宣告不治；李男則受到輕傷。





國道第八公路警察大隊獲報後，立即趕抵現場將盧男與小貨車乘客送醫急救，但最終仍回天乏術；李姓大貨車駕駛人酒測值為毫克／公升，盧姓小貨車駕駛人酒測值待測，相關肇因尚待調查釐清。

警方呼籲，用路人駕車行經施工路段，請務必配合交通管制措施前進，並小心注意前方動態，且全車人員均應繫妥安全帶，切勿分心駕駛，保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保自身及其他用路人安全。

最新／國3南下嘉義路段2死車禍 車頭全毀恐怖畫面曝光

國3南下嘉義路段2死車禍，車頭全毀恐怖畫面曝光。（圖／民視新聞翻攝）





