最新／國3南下嘉義路段2死追撞車禍 車頭全毀恐怖畫面曝
即時中心／顏一軒報導
最新消息！今（7）日上午10時20分，國道3號南向291.3公里處（嘉義竹崎路段）發生一起嚴重的追撞車禍，當時由於事發路段因施工導致回堵，31歲盧姓男子開著小貨車駛經外側車道時，不慎追撞前方由40歲李姓男子所駕駛的大貨車而肇事，小貨車駕駛與乘客當場OHCA，送醫後宣告不治；李男則受到輕傷。
國道第八公路警察大隊獲報後，立即趕抵現場將盧男與小貨車乘客送醫急救，但最終仍回天乏術；李姓大貨車駕駛人酒測值為毫克／公升，盧姓小貨車駕駛人酒測值待測，相關肇因尚待調查釐清。
國3南下嘉義路段2死車禍，車頭全毀恐怖畫面曝光。（圖／民視新聞翻攝）
警方呼籲，用路人駕車行經施工路段，請務必配合交通管制措施前進，並小心注意前方動態，且全車人員均應繫妥安全帶，切勿分心駕駛，保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保自身及其他用路人安全。
國3南下嘉義路段2死車禍，車頭全毀恐怖畫面曝光。（圖／民視新聞翻攝）
原文出處：最新／國3南下嘉義路段2死追撞車禍 車頭全毀恐怖畫面曝
更多民視新聞報導
盧秀燕道歉稱「媽媽做不好」 葉耀元怒嗆噁心：推卸責任還想攀親帶故
鍾沛君遭強吻案被拿來開戰？ 卓冠廷喊話支持者：停止這樣的類比
最新／毫無意外！50：60 NCC四位被提名人全遭藍白否決
其他人也在看
恆春驚悚車禍1死7傷 特斯拉追撞水泥車再撞機車｜#鏡新聞
屏東恆春的恒公路麥當勞前，昨天(11/6)下午4點多，發生一起重大車禍！一名男子駕駛租來的特斯拉，載著家人要到恆春遊玩，疑似未注意車前狀況，煞車不及追撞前方正在停等紅燈的水泥車，之後再撞上4貼的機車騎士，造成1死7傷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 4 小時前
新北三重車禍！汽機車路口發生碰撞 騎士噴飛「空中旋轉2圈」重摔地
昨（5日）下午3時許，新北市三重區正義北路、安慶街口，發生一起交通事故，28歲的陳姓男子駕駛自小客車，於正義北路路邊起步迴轉時，不慎與22歲陳姓機車騎士發生碰撞，陳姓騎士當場噴飛、空中旋轉2圈，後座乘客也被擊落，最後2人重重摔倒在地，警消獲報後趕抵，立即將傷者送醫救治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新畫面曝光！特斯拉「砲彈式擊中預拌車」…大片煙塵中又撞倒4貼機車
屏東縣恆春鎮麥當勞前的路口6日下午發生一起慘烈車禍，一輛特斯拉行經該處時不知何故高速撞上前方的水泥預拌車後，再失控波及一輛機車，造成26歲特斯拉駕駛李男傷重不治，同車的妻子、2名4歲小孩輕微擦傷、意識清楚，被波及的機車騎士蔡男（33歲）與後座妻子（33歲）雙腿骨折，同車的2名分別為6歲、5歲的孩子輕微擦傷，目前最新車或畫面也已曝光，當時特斯拉不知何故高速衝撞預拌車，現場揚起大片煙塵，緊接著再波及到三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前
國三嘉義竹崎段車禍 小貨車追撞前車2人送醫不治
國道3號南下嘉義縣竹崎段291公里處，今天早上10時20分許發生2死1傷重大車禍事故，31歲盧姓男子駕駛貨車疑未注意車前狀況，追撞由40歲李姓男子駕駛的大貨車，強力撞擊下，盧男駕駛的貨車車頭全毀，盧男與乘客菲律賓籍移工受困，兩人被救出時已無呼吸心跳，分送彎橋榮民醫院與嘉義基督教醫院急救仍告不治。車禍自由時報 ・ 23 分鐘前
墾丁慶生天人永隔！他駕特斯拉0煞車 遭撞夫妻恐截肢
墾丁慶生天人永隔！他駕特斯拉0煞車 遭撞夫妻恐截肢EBC東森新聞 ・ 1 小時前
快訊／重大車禍！特斯拉追撞預拌車再撞2機車 駕駛命危
快訊／重大車禍！特斯拉追撞預拌車再撞2機車 駕駛命危EBC東森新聞 ・ 19 小時前
國道塞爆！國1南向麻豆段貨車翻車 車速不到30公里
今（7）日清晨7時43分，國道1號南向309.8公里，麻豆到安定路段發生一起翻車車禍，一輛貨車整台側翻在國道上，疑似因為追撞才導致這起事故，目前警方正在現場調查並排除狀況中，不過這起事故也造成該路段嚴重回堵，車速僅剩下27公里。中天新聞網 ・ 3 小時前
恆春特斯拉撞水泥預拌車再噴飛機車 7傷1不治
屏東縣恆春鎮桓公路一家速食店前面，今天（6日）下午4點發生一起自小客車與機車的嚴重車禍，造成8人受傷，其中有4名孩童。自小客車駕駛一度受困車內，被救出來時已經沒有生命跡象，傷者分別送往恆春3家醫院急救中廣新聞網 ・ 18 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 3 小時前
周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻
周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽笑翻網友們。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
桃園夜市必吃！排隊也要等的烤馬鈴薯，人氣招牌「雙倍起司」濃郁爆漿，綿密鬆軟口感太犯規
每次到桃園觀光夜市十次有9次會到這間「 桃園夜市烤馬鈴薯」報到，因為我家二個小孩熱愛這家烤馬鈴薯，即使在家已經很常吃馬鈴薯還是都會來報到，除非真的人很多排很久，不然我們都會買1~2份外帶，即使現在ANITA到外地讀書還是每次看到就要來上一份，雖然只是夜市裡的一個攤位，卻擁有著足以讓饕客甘願排隊等候的魅力。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 3 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 3 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 5 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 17 小時前