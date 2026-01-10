最新／國3火燒車！4車追撞引發大火 烈焰沖天嚇壞路人

日 期：2026年01月09日公司名稱：龍鋒(3226)主 旨：龍鋒董事會決議通過受讓分割營業之資產案發言人：陳智威說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:115/1/93.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:分割受讓公司，龍鋒科技股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):被分割公司，龍鋒企業股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:龍鋒企業股份有限公司與本公司為同一控制下之關係企業，為整合資源、提升經營績效及提高競爭力是以選定龍鋒企業股份有限公司為交易對象。本公司支付分割對價（公允價值）大於被分割淨資產帳面價值之部分，將沖減本公司資本公積或保留盈餘。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:1.併購理由：為整合資源、提升經營績效及提高競爭力。2.對價條件：參酌獨立專家出具之價格合理性意見書，暫訂以200,

