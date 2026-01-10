最新／國3火燒車！4車追撞引發大火 烈焰沖天嚇壞路人
即時中心／廖予瑄報導
國道重大車禍！今（10）日晚間6時許，國道3號北向212公里處，台中霧峰路段接74匝道處，發生一起嚴重車禍。據了解，現場為4車追撞，並導致其中至少2車起火燃燒，嚇壞路人。警消獲報後立刻趕赴現場，目前火勢已控制，警方和工程車也在場協助；警方表示，現場狀況還未排除，人員受傷情形及起火原因，還有待進一步了解。
國3發生火燒車意外。（圖／民視新聞翻攝）
國3發生火燒車意外。（圖／民視新聞翻攝）
原文出處：最新／國3火燒車！4車追撞引發大火 烈焰沖天嚇壞路人
