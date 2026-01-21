最新／基隆南榮公墓濺血！清潔人員遭仇家猛刺 左胸中刀吐血搶救中

社會中心／莊立誠 洪國凱 台北報導搭捷運腳開開野也引發衝突！週一晚間，忠孝新生捷運人員獲報，車廂內有兩名男子互相咆哮。員警到場了解後，發現是一名七旬林姓老翁，坐在位子時，一路"腳開開"，不斷碰撞到一旁的江姓男子，擾怒對方，雙方從車廂內吵到月台，一度讓乘客緊張。身穿灰色上衣的男子，站在月台上，大聲咆哮，手還朝著另外一名，穿著藍色牛仔外套的男子，不斷比劃，情緒相當激動。就怕爆發激烈衝突，捷運警察趕緊將兩人隔開。民視記者莊立誠：「來到事發現場當時兩名男子，在車廂內吵得不可開交，事後調查發現，原來他們竟然是為了位子而爭吵。」北捷再傳突發，兩名男子為了座位問題，爆發口角。（圖／民視新聞）乘客：「不知道是什麼狀況，會看一下如果是我可以幫助的範圍，那我可能會看我怎麼樣協助，可是如果情況太複雜的話，我可能會先離開。」乘客：「如果說有什麼樣的爭執的話，我可能就會去按那個警鈴，我不會在不知道任何狀況下，就進去干預他們。」週一晚上十點多，一名江姓男子從台北捷運善導寺站上車後，被一名七旬老翁，要求禮讓座位。不過，江姓男子認為，自己坐在普通座位，而且當時車廂內，還有一堆空位，懷疑對方根本想找碴。沒想到，這名林姓老翁，疑似惱羞成怒，不但就坐在江姓男子的旁邊，還全程"腳開開"，不斷藉機碰撞，兩人當場爆發口角衝突，直到進站忠孝新生，捷運警察才獲報到場。北捷再傳突發，兩名男子為了座位問題，爆發口角。（圖／民視新聞）捷運警察隊第三分隊分隊長黃子豐：「其中一名男子因雙腳張開，另一名男子請他闔腳，雙方疑似有言語爭執，視雙方情緒冷靜後表示互不追究，後續由警方陪同出站。」經過勸說，雙方同意互不追究、各自離去。不過，張文事件才剛滿月，捷運又突發衝突，也讓北捷、警方，不敢掉以輕心。原文出處：「腳太開」一路碰！ 2男捷運爆衝突一路鬧到月台 更多民視新聞報導鄭伊健台劇初體驗"不習慣" 婁峻碩被虧"以為態度不好"春節搭小黃注意！北北基「這期間」將多收30元 司機亂收費得挨罰已婚碩士在「殘障廁所」援交女高中生7次 竟辯：被她牽著鼻子走

