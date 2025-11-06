最新！基隆藍營涉偽造連署7人獲緩刑 檢方不服上訴

即時中心／潘柏廷報導

基隆市前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝等7人，涉入罷免綠營基隆市議員張之豪、鄭文婷偽造連署案，被檢方偵結起訴，而一審則宣判7人都有罪，分別判處10月至1年10月徒刑，7人也獲判緩刑；稍早最新消息，基隆地檢署今（6）日針對一審判決提起上訴，原因也曝光了！

基隆地檢署表示，偵辦被告吳國勝等7人就基隆市議員罷免連署案涉犯違反個人資料保護法等罪嫌，於今年7月11日以 114 年度選偵字第 4 號等案件起訴，經台灣基隆地方法院以114年度訴字第 180 號判決，對被告7人分別判處 1 年 10 月至 10 月不等之有期徒刑，然亦對被告7人分別為3年、2年不等的緩刑宣告。

對此，基檢認為，判決認為被告7人是一時失慮而誤罹刑典，且事後已坦承犯行無再犯虞認，而為緩刑宣告等情，故非無見；但檢方於收受本案判決後，認被告7人於面臨司法追訴時，並非第一時間即坦承全案犯行，難認犯後態度良好。

同時，基檢強調，且被告7人分別具有公職、民意代表、投入民意代表選舉此些參與公共事務之經驗，卻仍共謀、有系統性地相互配合，大規模濫用個人資料遂行本案犯行，與一般常見違反個人資料保護法之情況明顯不同，損害民眾對於參政權及公職人員公正性、廉潔性的印象甚鉅，故不適當給予緩刑。從而，判決給予緩刑宣告部分的認事用法尚嫌未洽，遂對判決依法提起上訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

