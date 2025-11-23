最新／基隆調和街疑宮廟氣爆！近9旬男「臟器外露」送醫搶救不治
首次上稿：11/23 09:14
更新時間：11/23 13:30（男子宣布不治）
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導
最新消息，基隆市中正區調和街今（23）日上午8時許發生一起疑似宮廟氣爆事故，一名88歲湯姓獨居男子臟器外露，倒臥血泊中，目前意識清楚由救護同仁處置並將傷者送長庚醫院；目前確認對方是因在宮廟內自行點燃疑炸魚用的土製炸彈而釀禍，稍早獲得最新消息，由於對方下午1時19分生命跡象持續下降，醫師宣告不治。
基隆市中正區調和街今日8時25分左右，消防局獲報發生一起疑似宮廟氣爆事故，更有一名88歲湯姓男子倒臥血泊中，且臟器外露；消防立即派遣人力前往處理。
所幸，對方意識清楚由救護同仁處置並將傷者送長庚醫院；目前確認對方是因在宮廟內自行點燃疑炸魚用的土製炸彈而釀禍，稍早也獲得最新消息，由於對方下午1時19分生命跡象持續下降，醫師宣告不治。
基隆市中正區調和街今早發生一起疑似宮廟氣爆案件。（圖／民視新聞翻攝）
原文出處：最新／基隆調和街疑宮廟氣爆！近9旬男「臟器外露」送醫搶救不治
