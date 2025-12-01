最新／「夜店大亨」夏天倫遭埋伏砍傷 嫌犯曝動機竟是...

即時中心／温芸萱報導

有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨（30）日晚間，在台北民生東路地下停車場遭兩名男子持利器及辣椒水攻擊。案發後，警方成立專案小組漏夜調閱監視器及採證，林姓犯嫌事後自行到派出所自首，並坦承因工作待遇不滿與被資遣尋仇報復，相關刀械、棍棒及辣椒水均在車內查獲，全案仍待進一步偵辦釐清。

有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨晚間返家途中，在台北市民生東路三段一處地下停車場遭兩名男子持利器及辣椒水攻擊，造成他左手臂十多公分切割傷，右手臂及眼部紅腫；同行女友雙眼亦因辣椒水刺激腫脹不適。據悉，當時兩人剛打完高爾夫球返家，正準備牽車時，兩名男子從柱子後衝出，劈砍並噴灑辣椒水後迅速逃逸，現場一度相當混亂。

松山分局獲報後立即成立專案小組，漏夜調閱監視器及採證，並同步報請北檢指揮偵辦。專案小組調查發現，林姓男子為首的犯嫌事後分頭逃逸，但林嫌不久後自行到派出所表示要自首。警方帶林嫌返現場查證後認定涉案重大，當場逮捕，並在相關車輛內查獲刀械、棍棒及辣椒水等物。

林嫌向警方供稱，曾是夏天倫員工，因對工作待遇不滿及遭資遣，才會趁機尋仇報復；全案仍待進一步調查釐清。

