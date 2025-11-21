即時中心／廖予瑄報導

手搖飲品牌大苑子以南投中寮「友善石虎農作」為宣傳，推出「石虎柳丁」綠茶，強調使用友善環境農作物；然而18日時卻遭農場爆料，「一顆柳丁都沒買」，卻持續以相關名義宣傳，並註冊石虎柳丁商標。雖然大苑子19日時已發布了5點聲明，但仍未平息網友怒火。因此大苑子今（21）日再度發出回應，已前往南投中寮向張鴻濱先生等人親自道歉，解釋整起事件的經過，並表示，將更加謹慎處理農友、社區及相關團體的合作與影像使用事宜，「持續以實際行動支持台灣農業與在地農民。」

大苑子聲明全文：

首先：

對於未經農友張鴻濱先生同意，使用在該果園拍攝的「石虎柳丁」的影片，表示最大歉意。

11月21日早上由大苑子董事長邱瑞堂率領幹部同仁，前往南投中寮向張鴻濱先生等人，親自道歉，也獲得張鴻濱先生的諒解。

事件緣起：

今年九月中，大苑子受邀參與地方相關單位之農業輔導與推廣，預定於11月中進行發布會。

同時，為推廣在地農產品特色，大苑子邱瑞堂先生特別邀請友好品牌共同參與推廣，向消費者溝通石虎棲息地保育的重要性。

因此，大苑子邱瑞堂先生於10月23日到南投中寮果圍拍攝，宣傳中寮石虎棲息地的柳丁，準備在發布會中公開播放，並將與張鴻濱先生的合作作為重點！

之後，大苑子於11月16日接獲執行單位通知原定的發怖會，暫訂延至11月25日之後····

但是大苑子的柳丁計劃在11月中旬開始轉換至南投中寮產區。

基於決定合作基礎下，且確定參與發佈會，所以先行將影片公開。

卻疏忽了事先應該向張鴻濱先生說明，這是我們有欠考量的疏失，慎重抱歉！

事件發生後，大苑子採購主管連續多日向張鴻濱先生溝通並表示歉意，且表達按原來的採購計劃進行，張鴻濱先生曾表示：所有柳丁皆已轉銷出去了⋯

自2018年與張鴻濱先生合作迄今已長達7年，大苑子邱瑞堂先生仍在爭取與張鴻濱先生的合作，即便今年無法合作，明年也將繼續合作。

大苑子從本次事件中深切檢討，未來更謹慎處理與農友、社區及相關團體的合作與影像使用事宜，更加尊重生態保育的專業及農友權益，避免類似情形再次發生。

大苑子承諾將持續以實際行動支持台灣農業與在地農民。





最新／大苑子「石虎柳丁」風波延燒 2度發聲明「已親自登門道歉」

大苑子今日再發聲明。（圖／翻士自大苑子臉書）

