最新「大麥克指數」出爐 台幣匯率嚴重被低估
英國《經濟學人》雜誌發表最新的「大麥克指數」（Big Mac Index），指出如果依大麥克指數衡量，那麼新台幣的匯率，被低估將近6成。（葉柏毅報導）
《經濟學人》的大麥克指數是這麼算的：美國1個大麥克售價為6.12美元，合台幣約192元，而大麥克漢堡在台灣的售價是台幣78元。依此推算，新台幣兌美元的隱含匯率，約為12.75元，明顯低於目前約31.57元。也就是說，如果依大麥克指數衡量，則新台幣匯率被低估的幅度，約達到將近6成。
「大麥克指數」是《經濟學人》在1986年首度發布的，是以各國販售麥當勞大麥克漢堡的價格，來推論各國的貨幣匯率，究例是被高估，還是被低估。在大麥克指數發布之後，外界也將這個非經濟指數，視為比較物價的基準。
《經濟學人》指出，相較之下，亞洲貨幣普遍呈現低估狀態。除了台幣之外，其他亞洲國家，像是南韓與日本，日圓匯率被低估約50.5%，而韓元匯率則被低估約38.9%。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
大S 6億遺產分法公開！法律現實打臉 S媽「想繼承也沒用」
已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。外傳遺產高達6億元並出現家族爭產傳聞，不過依台灣現行法律規定，實際繼承順位與分配方式早已有明確規範。林宜君
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
《世紀血案》恐無法上映5000萬打水漂 製作人曝目前進度「最好的選擇」
電影《世紀血案》爭議已演變為影視圈史無前例的「演員集體法律戰」。繼黃河、李千娜、簡嫚書等主演昨日發表聯合聲明後，飾演劇中關鍵要角的影壇大哥寇世勳，今（11日）也發出個人嚴正聲明，正式宣告加入抵制行列。寇世勳不僅要求製作方全面喊停，更強硬祭出「肖像權封殺令」，要求劇組不得以任何形式使用其表演內容。
WBC／日媒認證台灣隊「史上最強」！恐讓日本隊陷入麻煩 點名警惕這8人
2026年世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，台灣隊30人名單已於6日正式公布，而台灣被分在C組，將面對日本、南韓等隊伍，力拼只有2席的晉級資格。對此，10日有日媒分析表示，這支台灣隊擁有「史上最強陣容」，盤點8名需要注意的台灣隊球員，恐為日本武士隊製造麻煩。
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
高凌風兒葛兆恩爆熱戀！對象是超正「星二代殺手」金友莊回應了
已故藝人高凌風兒子葛兆恩（寶弟）近年事業順風順水，2024年與男團「VERA」成員Nelson（紀成澔）合作BL劇爆紅，還成立公司「東西文娛」，主辦吳宗憲（憲哥）演唱會，事業版圖持續擴展。近日他被爆與吳心緹熱戀中，可謂愛情、事業兩得意。
藍營內鬨！他開砲鄭麗文：要不要把黨部國父遺像換成妳大哥的寶繪？
國民黨2026年新竹縣長初選持續引發關注，因為提名規則確定採取「民調70%、黨員投票30%」的七三制初選模式，成為全台唯一納入黨員投票比重的縣市，屢遭質疑。政治粉專「不演了新聞台」直接開轟國民黨主席鄭麗文，「要不要把黨部的國父遺像換成妳大哥的寶繪？畢竟妳自己瞻仰不夠，還要大家一起拜」。
過年要穿什麼？詹惟中提醒不宜全身紅 點名「4色系」助開運
詹惟中表示，丙午馬年屬於「帶兩把火」的年份，整體能量較為燥熱，容易讓人情緒起伏或氣場過強，因此在過年穿搭上，不建議一味追求熱鬧與鮮豔，而應選擇能夠平衡五行的顏色，以穩定運勢與心境。在開運色系方面，詹惟中點名四種顏色特別適合在新年期間使用。首先是黑色，象徵...
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲？「真實原因」引發熱議
劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲，原因近來在陸網掀起熱議。自2023年底拍完話題陸劇《玫瑰的故事》後，這位「神仙姐姐」至今未再進組，陸媒點出關鍵，並非戲約短缺，而是她對作品與條件的高度堅持，導致多個合作案遲遲談不攏。(記者唐家興)
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
羅智強急護高金「因3.8億證據」？她：藍營多少人拿中國快篩？
論壇中心／綜合報導台北地檢署今（10日）大動作約談並搜索無黨籍立委高金素梅，疑涉詐領助理費、非法輸入中國製快篩試劑、詐領原民協會補助款，藍委羅智強第一時間聲援「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。政治評論員吳靜怡秀出遭檢調懷疑、羅智強和高金素梅一起發疑為中國製快篩的照片，大酸「羅智強是幫自己集氣」。
高金素梅涉貪遭搜索 陳揮文看「這單位」出動驚呼：問題有點嚴重
[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅疑詐涉助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，今（10）日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索，並將高金素梅帶回國安站進行訊問。台北地檢署稍早也發聲明說明，此案為法務部調查局國安站報請本署指揮偵辦。對此，資深媒體人陳揮文表示，國安站是專門抓匪諜，若高金素梅違反了國安法的部分，「那這個問題就比較嚴重了」。 北檢稍早發聲明指出，此案為法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦。而高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，因此承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，並通知高金素梅等共 18 人到案說明。 對此，陳揮文在直播上表示，其實調查局有專門在辦貪污的單位，但國安站是專門抓匪諜的，所以怎麼會是國安站在辦貪污案？他指出，高金已經擔任七屆立委，而在她立委任內，與對岸互動頻繁，使其爭議不斷。只不過之前相關爭議都是停留在政治攻防上，從沒因爲國安法的問題辦，因此今日國安站出動，讓不少人有很多問號。 陳揮文表示，若只是單
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
豆漿紅茶「3種人」不建議喝！營養師點名示警 「真正問題」很多人沒料到
每次走到早餐店，不管是為了口感還是想少喝點牛奶，「豆漿紅茶」絕對是很多人心中的Top 1選項！好喝順口又有豆香味！但相信你一定也聽過這些江湖傳言：「聽說豆漿加紅茶會腎結石？」、「這樣喝蛋白質會白補了？」、「喝完肚子怪怪的是不是中毒？」對此，吃對營養所｜建銘營養師表示，放心，不會結石，也不會中毒！但是，這確實不是最聰明的營養搭配。為什麼會這樣說？可以從3個身體最在意的層面來解析： 1、蛋白質吸收：會打折，但不是「無效」紅茶裡含有單寧酸（Tannins），這是一個會跟蛋白質「黏踢踢」的成分，確實會讓豆漿裡的植物性蛋白吸收率稍微下降。它只是讓吸收變差一點點，並不會變成「有毒物質」，也不是讓你喝了個寂寞。 ．一般健康成人：影響不大，不用太擔心．需要注意的人：如果你正在術後復原、增肌期、或是肌少症的長輩，每一克蛋白質都很珍貴，那就建議分開喝，讓蛋白質好好被利用 2、鐵質吸收：素食朋友請筆記這點比較重要！單寧酸也會妨礙非血基質鐵（植物性鐵）的吸收。誰要注意？吃素者（鐵來源多是植物性）、容易貧血、臉色蒼白的人、生理期量大的女生，如果你常常覺得頭暈、累累的，又習慣餐餐配豆漿紅茶，建議改掉這個習慣！ 3
不敵關稅！賓士銷量雪崩 福斯、Mazda旗艦店收
