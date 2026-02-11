最新「大麥克指數」出爐 台幣匯率嚴重被低估

英國《經濟學人》期刊以「大麥克指數」推估台幣的匯率，至少被低估將近6成。

英國《經濟學人》雜誌發表最新的「大麥克指數」（Big Mac Index），指出如果依大麥克指數衡量，那麼新台幣的匯率，被低估將近6成。（葉柏毅報導）

《經濟學人》的大麥克指數是這麼算的：美國1個大麥克售價為6.12美元，合台幣約192元，而大麥克漢堡在台灣的售價是台幣78元。依此推算，新台幣兌美元的隱含匯率，約為12.75元，明顯低於目前約31.57元。也就是說，如果依大麥克指數衡量，則新台幣匯率被低估的幅度，約達到將近6成。

「大麥克指數」是《經濟學人》在1986年首度發布的，是以各國販售麥當勞大麥克漢堡的價格，來推論各國的貨幣匯率，究例是被高估，還是被低估。在大麥克指數發布之後，外界也將這個非經濟指數，視為比較物價的基準。

《經濟學人》指出，相較之下，亞洲貨幣普遍呈現低估狀態。除了台幣之外，其他亞洲國家，像是南韓與日本，日圓匯率被低估約50.5%，而韓元匯率則被低估約38.9%。