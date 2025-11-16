最新／宜蘭蘇澳淹水78歲婦陳屍客廳 確定死因為溺斃

即時中心／潘柏廷報導

最新消息，「鳳凰」颱風造成宜蘭蘇澳大淹水並重創當地，根據蘇澳鎮公所災防中心今（16）日資訊，本（11）月14日獲報蘇北里中原路一名78歲黃姓獨居婦人陳屍在自宅一樓客廳，經檢察官相驗後，確定死因是溺斃。

蘇澳鎮公所災防中心今日表示，本月14日接獲通報，蘇北里中原路有一婦人陳屍在自宅一樓客廳。死者為78歲張黃姓獨居婦人；經檢察官相認確認死因為溺斃，因此本次鳳凰颱風1111水災確認新增1死。



經瞭解水災隔日（12日）上午11點左右，因蘇澳通訊中斷，婦人子女遲遲聯繫不上家人，子女趕緊自外縣市趕回蘇澳，打開家門即看見母親倒臥在自宅客廳且已失去呼吸心跳，因此緊急報警。



對此，蘇澳鎮長李明哲今日下午，偕公所一級主管，親自前往羅東壽園慰問喪家，並致贈慰問金。

