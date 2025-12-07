首次上稿：12/07 12:02

更新時間：12/07 12:10（更新內文）

即時中心／顏一軒報導

民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，賴辦今（7）日稍早宣布，賴瑞隆將於下午14時30分再度出面，親自召開召開記者會對外說明。





針對媒體報導指出參選人之家人涉入學校糾紛一事，賴瑞隆4日晚間回應，對於自己的家人在學校與同學發生的糾紛，他也希望儘快還原事情的經過，「我們會全力配合學校的後續工作」。

廣告 廣告

他強調，家人在學校內與同儕間的摩擦，「我們也會加強引導家人尊重他人以及同理、負責的態度，希望讓他更加成長，當各界在關心事件的同時，希望可以給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：最新／家人涉入校園霸凌案 賴瑞隆14:30再開記者會說明

更多民視新聞報導

賴清德喊「這原因」不需更改國號 劉世芳：台灣是主權獨立國家

專家推測大陸冷氣團「這時」報到：低溫下探10度

內政部下令封小紅書1年！蔣萬安竟稱「變共產黨」 劉世芳反擊了

