最新／屏東接獲報案！男子自首2年前南投殺人「棄屍山區」

即時中心／潘柏廷報導

屏東警方接獲報案，一名22歲蔡姓男子昨（7）日向派出所自首，宣稱自己2年前（2023）10月在南投縣名間鄉一處民宅殺害其女姓雇主，並將其棄屍在139彰化境內；彰化警方今（8）日則請消防協助搜尋，但因搜索未果已經撤隊。

枋寮分局表示，昨日晚間6時許，一名22歲蔡姓男子至派出所自首，稱涉嫌殺害以前的雇主劉姓女子；經警方調查，據蔡姓男子供述，犯罪時間為2023年10月，地點位於南投縣一處民宅，隨後棄屍於139彰化境內。

枋寮分局與屏東縣政府警察局刑警大隊隨即成立專案小組，並帶同蔡姓男子前往指認棄屍地點，積極查證蔡男供稱之相關證據中；不過，彰化分局表示，今天有請彰化消防協助，但今天搜尋未果已撤隊。

彰化消防協助搜索女屍。（圖／民視新聞翻攝）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

