最新／川普放話「賣油給中國」！警告官員：不聽話下場像馬杜洛

記者彭光偉／台北-華盛頓報導

馬杜洛「雙手上銬」狼狽照曝！川普揭密：CIA 布局數月、三角洲部隊收網。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

委內瑞拉變天後局勢詭譎，美國總統川普記者會上，直接警告委內瑞拉現任的政治與軍事高層必須配合美國，否則「發生在馬杜洛身上的事，也會發生在他們身上」。針對外界最關心的接管問題，川普霸氣指向一起開記者會的國務卿盧比歐與國防部長赫格塞斯，宣布這兩人將組成「團隊」，在未來一段不確定的時期內與委國人民合作，實質「運作」委內瑞拉。

川普在記者會上毫不掩飾對石油利益的野心。當被媒體問及美軍將佔領委內瑞拉多久時，他立刻將話題轉向「重建石油資產」，並透露美國計畫將委內瑞拉的石油大量出售給中國和其他國家。川普更直言，過去的委內瑞拉政府「偷走了我們的石油」，未來將由美國石油公司出資重建當地的基礎設施，並強調這將讓美國賺大錢。

對於這次軍事行動是否會演變成另一場持久戰，川普打破了競選期間承諾不介入海外衝突的立場，公開表示「如果有必要，我們不害怕派遣地面部隊」。儘管委內瑞拉國家電視台仍持續播放馬杜洛支持者的抗議畫面，且國防部長與檢察總長等高官皆發表強硬聲明拒絕美軍介入，但川普態度強硬，堅稱美軍擁有「完美的獲勝紀錄」。

關於逮捕行動的更多驚險細節也在記者會曝光。參謀首長聯席會議主席凱恩（Gen. Dan Caine）透露，整個行動歷時約2小時20分鐘，美軍直升機隊在撤離馬杜洛夫婦的過程中，曾遭到地面火力攻擊。國務卿盧比歐則嘲諷馬杜洛原本可以選擇流亡海外，但他卻「想要裝大人（play big boy）」，最終落得被捕下場。

值得注意的是，川普坦承這次行動完全沒有事先通知國會，理由是「國會很容易洩密」。至於委內瑞拉目前的法理領袖是誰，川普雖然聲稱副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）已宣誓就職，但稍早羅德里格斯才公開譴責華盛頓的軍事行動，雙方說法明顯矛盾，也讓委內瑞拉的政治前景更加撲朔迷離。

