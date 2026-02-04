最新／川普晚間與習近平通話 談到台灣

川普晚間與習近平通話，談到台灣。圖／白宮臉書

美國總統川普在台灣時間本月4日晚間，與中國國家主席習近平通話，隨後川普也發文，稱與習近平的熱線中有許多深度對談，其中包括台灣議題。

川普：對話長又深入 包括台灣議題

川普說，今晚和習近平的通話是「非常精彩的」，而且是一通時間很長、內容相當深入的對話，討論了許多重要議題，包括貿易、軍事，以及4月他將前往中國訪問的行程，川普還強調說他非常期待。

另外兩人還談到台灣、烏俄戰爭、伊朗情勢、中國向美國購買石油與天然氣等，以及中方正考慮額外採購農產品，包括在本季將大豆採購量提高至2000萬噸，另外還有飛機引擎交付，以及其他眾多議題。川普稱，這些議題的討論都相當正面。

川普還說，美中關係以及他與習近平的關係，都非常好，雙方都清楚維持這樣的關係非常重要。川普說，接下來他還有3年的總統任期內，與習近平和中華人民共和國的互動，將會取得許多正面成果。

習近平：台灣是中國的領土

不過中國《央視》發布「習近平版本」，跟川普有所出入。習近平說：「台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。」

習近平還稱：「我高度重視中美關係。新的一年，我願和你繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事。美方有美方的關切，中方有中方的關切。中方言必信，行必果，說到做到。只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的辦法。」

日前川普被問及中共正在進行的「軍方清洗」時，他回答：「我認為習近平就是老大！我一直密切關注著事態的發展，他在中國倍受尊敬。他才是老大。」川普強調，自己與習近平之間有著「牢固連結」，但也重申美國立場，不希望中國在北美地區擴大影響力，尤其是對加拿大的經濟滲透。



