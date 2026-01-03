最新／川普證實美軍行動！委內瑞拉全境進入緊急狀態 美國將舉行記者會說明

即時中心／林韋慈報導

據外媒《路透社》、美國《CBS》等媒體報導，美國總統川普（Donald Trump）前幾天就已批准美軍，對委內瑞拉進行地面打擊、攻擊境內軍事設施。川普也在剛剛在自己創建的Truth Details上證實此行動是與美國執法部門共同執行，並表示今（3）日美國時間上午11點將在海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行新聞發佈會。

美國總統川普（Donald Trump）表示，美國已成功對委內瑞拉及其領導人尼古拉斯·馬杜羅總統展開大規模軍事行動，馬杜羅總統與其妻子已被俘並送離該國。此次行動是與美國執法部門聯合進行的。

川普並在Truth社交平台上表示，美國時間將於今（3）日美國時間上午11點（台灣時間晚上11點），將在海湖莊園舉行新聞發布會。









