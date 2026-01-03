最新／川普震撼表態接管委內瑞拉！將持續至安全完交接

即時中心／林韋慈報導

美國總統川普今（4）日召開記者會，說明突襲委內瑞拉事宜。他並在社交平台上公開委國總統馬杜洛雙眼被矇的照片，表示他將至美國接受審判，目前在運算途中。他更宣布，美國將接管委內瑞拉，直至安全完成交接。

川普表示，此次突襲動用了海陸空三軍，並且在他的指示下，「美國武裝部隊在委內瑞拉首都發動了一次非同尋常的軍事行動，展現了壓倒性的美國軍事力量。」他也強調，「這是自二戰以來人們從未見過的進攻。」他表示，這是美國歷史上最令人震驚、最有效、最有力的軍事力量和能力展示之一。

隨著馬杜洛被捕，川普表示，美國將採取「立即接管」模試，以確保局勢穩定，美國將在委國內建立過渡性的管理權，直到能建立一個安全且合法的政府。

他強調，他希望偉大的委內瑞拉人民享有和平、自由和正義，這其中也包括許多目前居住在美國、希望返回祖國的委內瑞拉人，那是他們的祖國。他並稱「我們會一直待到正式交接完成為止」，美國要能夠真正掌控局面，不能冒險讓那些不以委內瑞拉人民福祉為重的人接管委內瑞拉。幾十年來，我們已經經歷過這種情況了。「我們不會再讓這種事情發生。」

