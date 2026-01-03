即時中心／林韋慈報導

昨（3）日，美軍突突襲委內瑞拉，並活捉總統馬杜洛與其妻子，引發全世界高度關注。對此，美國總統川普（Donald Trump）也親自證實，美軍已經逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，後續將遣送2人至美國接受審判。今（4）日川普也召開記者會說明。





台灣時間４日凌晨12點半左右，川普在社群媒體Truth social上發出一張馬杜洛在硫磺島號照片，馬杜洛身穿灰色運動帽T跟棉褲，手上握有一瓶礦泉水，戴遮光護目 鏡，無法觀看外界，並且雙手被銬，戴著一副抗噪耳機。

廣告 廣告

川普表示，馬杜洛與他的太太在「硫磺島號」（USS Iwo Jima）航空母艦上送往紐約，準備接受司法審判。





原文出處：最新／川普PO馬杜洛遭逮照！雙手上銬、矇眼送紐約

更多民視新聞報導

馬杜洛被美軍抓走！「曾是公車司機」掌權13年秘辛曝

川普全程觀看馬杜洛夫婦「被逮捕實況」！疑睡一半遭拖出房間

委內瑞拉變天！中、俄發聲明譴責 街頭反馬洛杜民眾狂歡

