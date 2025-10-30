41J肉聲／川習會未談及台灣 川普降關稅明年4月訪中！虧習近平：他很硬啊
中國國家主席習近平在今（30日）台灣時間上午9時多已抵達南韓釜山金海機場，預計將在上午10時與美國總統川普舉行領袖高峰會議，川普在清晨也發文，直呼對於這場會議「非常期待」。但就在會議開始前1小時，川普再發文，表示要即刻展開核武測試。
川習會展開
上午10時，川普與習近平在金海機場旁的禮賓館握手，雙方互相以中英文寒暄，全程透過翻譯，沒有太多互動。習近平在寒暄過程中面無表情，川普則說，他相信今日的會談會很成功，他與習近平也有很好的關係，但他也虧習近平：「他很強硬啊！這不太好。」隨後雙方進入會議室內展開會談。
兩人會談約1小時40分鐘結束，會後川普隨即搭機返美，習近平則預計前往慶州。川習會在會後並未召開記者會，不過川普在機上向媒體表示，這次川習會上並未談到台灣問題。另外川普宣布，對中關稅將從現時的57%下降至47%，而芬太尼關稅則由20%降至10%。川普也說，明年4月將會訪問中國，川普更稱，他覺得這次與習近平的會晤「非常好」，如果以1到10分來打分數，那這次的川習會是12分。
習近平今抵南韓 川普要走了
川普已於昨日抵達南韓，並前往慶州參加APEC開幕致詞活動，在今日早上離開慶州，前往釜山準備和習近平會合，雙方準備在金海機場旁的禮賓館進行會談，這也是兩人睽違6年的川習會，但川普預計不會參與APEC接下來的活動。習近平則是在今日抵達釜山，待川習會結束後就會前往慶州，參加APEC領袖會議。
這場川習會的重點，外界認為同樣持續聚焦在貿易關稅、稀土、芬太尼毒品問題，另外兩人是否會談及台灣局勢問題，也受到關注。日前川普就曾稱，習近平可能會想聊台灣，但他認為沒什麼好說的「台灣就是台灣」。川普也透露芬太尼將是川習會重點之一，並預期美中可就稀土問題取得進展。
不過就在川習會展開前1小時，川普又突然在社群發文，直呼美國的核武比任何其他國家還要多，並且已在他第一任期內完成更新與改造，他更宣布下令五角大廈即刻展開核武測試，外界認為川普的警告意味相當濃厚。
