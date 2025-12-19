即時中心／顏一軒報導

來自桃園楊梅的27歲男子張文，今（19）日傍晚戴著防毒面具，接連在台北車站M7出口外、中山商圈與誠品南西店丟擲煙霧彈、持長刀隨機攻擊，至少已造成3死、7傷，行兇的張男犯案後畏罪墜樓不治。最新消息指出，張文的父母已從楊梅老家被帶至台北市中山分局中山一派出所製做筆錄，詳細狀況仍待釐清。





北檢指出，有關M7出口遭丟擲煙霧彈案件，本署已指派專責主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中趕赴現場並指揮轄區中正第一分局積極偵辦，全力追緝兇嫌到案。

台北市中正一警分局說明，北捷M7出口外，今日下午5時24分，民眾報案稱有人丟擲煙霧彈，經中正一分局忠西所長賴何杰到場，發現地上遺留多顆煙霧彈殘骸，57歲余姓民眾受傷倒臥在地，隨後通知救護車到場，送至台大醫院治療。

張文已很久並未返回桃園老家，雙親不太清楚兒子的動向，他今（2025）年7月因教召未到、涉犯《妨害兵役治罪條例》遭桃檢發布通緝時，員警曾親自登門找人；而國防部稍早則發布聲明指出，台北車站隨機傷人嫌犯，並非現役軍人。





原文出處：最新／張文台北殺人後畏罪輕生 雙親被警方帶回做筆錄

